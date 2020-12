Bakery in campo domani per la prima di Serie B: Birindelli suona la carica

Dopo essere stata “prigioniera del Covid” per oltre un mese, la Bakery Basket Piacenza farà il suo esordio in Serie B, affrontando al PalaFranzanti Vigevano. A spronare i biancorossi ci ha pensato il capitano, Duilio Birindelli: “L’obiettivo di stagione, non ce lo siamo dimenticati, è quello vincere il campionato. Nonostante le tante assenze proveremo a dare la prima gioia della stagione ai nostri tifosi”.

