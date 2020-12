Asd La Palestrina, una vittoria per preparare al meglio il 2021

Grande risultato per le ginnaste dell’ASD La Palestrina di Piacenza. Dalila Bongiorni, Andrea Licia Massari, Aurora Razzini e Gaia Sebastiani hanno vinto la medaglia d’oro ai recenti campionati interregionali che si sono svolti a Fermo lo scorso novembre, nella categoria Gold Allieve 3° riservato alle bambine di 8, 9 e 10 anni.

Una bella soddisfazione per loro e per il tecnico Debora Pareti, che sta guidando la sezione agonistica verso gli impegni del 2021: a febbraio il campionato regionale, poi il prossimo campionato interregionale individuale e a ottobre il campionato italiano a squadre.

