Straordinario Fiorenzuola: altri cinque gol, la capolista va ko

Straordinaria vittoria del Fiorenzuola che, al Pavesi, in una sfida valida per l’ottavo turno del campionato di serie D, ha piegato l’Aglianese, capolista del girone, con un perentorio 5-1. Si tratta della seconda “manita” consecutiva dopo il 5-1 esterno rifilato al Corticella settimana scorsa.

Gara chiusa già dopo il primo tempo per i rossoneri di mister Tabbiani avanti dopo soli 4 minuti con Perseu e capace di raddoppiare a pochi minuti dal termine grazie ad un calcio di rigore di Bruschi. Grandi proteste ospiti al 45′ per un presunto calcio di rigore in favore dei ragazzi di mister Colombini dopo un tocco di mano in area di rigore valdardese.

Nella ripresa, il Fiorenzuola ha dilegato letteralmente: lo scatenato Bruschi ha messo a segno altre due reti ottenendo i galloni di migliore di giornata, dopodichè il gol della bandiera griffato da Brega approfittando dell’unico errore di giornata della difesa di casa. Nel finale ci ha pensato il neo entrato Arrondini a chiudere i conti e a completare la festa rossonera.

Si tratta di tre punti pesantissimi che significano non solo primo ko per la squadra toscana, ma anche ulteriore linfa per la classifica di Guglieri e soci, ora al secondo posto.