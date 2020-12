Fiorenzuola ancora in campo: c’è la Sammaurese, i rossoneri sognano l’aggancio alla vetta

Torna in campo oggi, mercoledì 23 dicembre, anche il Fiorenzuola. Nel campionato di serie D infatti, scocca l’ora della nona giornata che arriva a tre giorni dalla stupenda vittoria dei rossoneri ottenuti al cospetto della capolista Aglianese. Alle 14.30, ancora al Pavesi, i ragazzi di Tabbiani affrontano la Sammaurese, formazione impegnata nella lotta per evitare i playout.

Per i valdardesi si tratta dell’opportunità per consolidare il secondo posto in graduatoria e soprattutto di gettare le basi per un possibile aggancio alla vetta: l’attuale battistrada Aglianese è infatti attesa dal delicato confronto interno con la Correggese e dunque non sono esclusi colpi di scena nella battaglia per il vertice.

Il tecnico dell’Uesse dovrebbe confermare in blocco l’undici osservato all’opera domenica scorsa, puntando ovviamente sulla gran vena di Bruschi, autore di una tripletta, e sul gran stato di forma di tutti gli attaccanti in rosa. Probabile la maglia da titolare per il centravanti Arrondini.