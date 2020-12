Ripresi oggi, 30 dicembre, gli allenamenti del Piacenza. La squadra sta lavorando in vista della prossima partita di campionato, che sarà il 10 gennaio contro la Pro Vercelli. Nel frattempo la società è impegnata sul fronte calciomercato per sfoltire la rosa, a cominciare da Villanova, Siani e Vettorel. In entrata si punta a un difensore centrale.

