La volata della Gas Sales Bluenergy sotto i riflettori di Zona Sport

Torna questa sera, come ogni martedì, Zona Sport, in onda alle ore 20.30 su Telelibertà. Collegati con il conduttore Marcello Tassi diversi protagonisti del mondo dello sport locale. La prima parte del programma sarà dedicata alla pallavolo, focus come sempre sulla Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza reduce dalla vittoria per 3-1 al Palabanca contro Verona. Ne parleranno Davide Candellaro, centrale biancorosso, con un contributo video di Gianluca Pasini, giornalista della Gazzetta dello Sport, per fare anche il punto della situazione sul prossimo turno di Superlega.

Secondo blocco con pallacanestro e rugby protagoniste: ci saranno Federico Massone, playmaker dell’Assigeco Basket Piacenza terza in Serie A2, Roberto Spagnoli, team manager della Bakery Basket che ha raggiunto il primo posto in classifica in Serie B sabato scorso con il successo ai danni di Vigevano, il play Antonio Brighi del Basket Fiorenzuola e Federico Efori, giovane della Sitav Rugby Lyons, attualmente in difficoltà nel Super 10. Infine, l’ultimo blocco del programma riguarderà la Winter Marathon, saranno presenti gli atleti piacentini vincitori della manifestazione: Massimo Bisi, Claudio Cattivelli e Luigi Cantarini.

Le repliche di “Zona Sport” andranno in onda domani alle ore 9, alle 18.40 e alle 23.30 e giovedì alle 12.30.