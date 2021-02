La Gas Sales affronta Monza: in palio punti pesanti in ottica playoff

Dopo la pausa riservata alla Coppa Italia è di nuovo vigilia di campionato. Nel turno infrasettimanale della decima giornata di ritorno di Superlega, in programma oggi (mercoledì 3 febbraio) alle 18.00, la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sarà impegnata in trasferta contro Vero Volley Monza.

Partita insidiosa quella che attende Clevenot e compagni, che se la vedranno contro la formazione allenata da coach Massimo Eccheli che all’andata aveva saputo far male proprio ai biancorossi, conquistando una preziosa vittoria al Palabanca. Il casa Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ci si appresta a vivere un momento fondamentale della stagione: la lotta per il quarto e quinto posto è viva più che mai e i piacentini hanno intenzione di provarci fino alla fine. La sosta in campionato, inoltre, ha permesso alla squadra allenata da coach Lorenzo Bernardi di poter svolgere un accurato lavoro in campo e in palestra.

In questi giorni i biancorossi hanno potuto concentrarsi al meglio sulla penultima sfida di regular season, così come spiega Trevor Clevenot: “Abbiamo avuto un periodo un po’ più lungo per preparare al meglio le prossime sfide che ci attendono. Questi giorni ci hanno permesso anche di recuperare quei giocatori che avevano avuto il Covid nelle settimane passate. Ci aspettano due partite molto difficili, per noi saranno due finali e per raggiungere il nostro obiettivo avevamo bisogno di prepararci al meglio”.

Il capitano biancorosso sa che quella contro i monzesi sarà una partita avvincente e con in palio punti fondamentali in ottica playoff: “Partendo dalla gara che ci aspetta mercoledì posso dire che Monza sta facendo un bel campionato, sappiamo che è una squadra che gioca molto bene a pallavolo. Sarà una sfida difficile ma vogliamo fare del nostro meglio e portare a casa punti importanti”.

Dall’altra parte della rete Piacenza troverà una Vero Volley Monza desiderosa di proseguire la sua striscia positiva e di replicare la vittoria ottenuta nel girone di andata al Palabanca. Monza può contare su uomini importanti a cominciare dal best scorer del roster Adis Lagumdzija (303 punti per lui), da Donovan Dzavoronok (30 ace in campionato) e da Gianluca Galassi (38 muri realizzati). Beretta e compagni al momento occupano la quinta piazza in classifica ma hanno ancora una gara da recuperare contro Verona.

PRECEDENTI: 3 (1 successo Piacenza, 2 successo Monza)

EX: Iacopo Botto a Monza dal 2012/13 al 2018/19, Michal Finger, a Monza nel 2017-2018

A CACCIA DI RECORD: In Regular Season: Santiago Orduna – 4 muri vincenti ai 200 (Vero Volley Monza), Oleg Antonov – 5 muri vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza) In carriera: Filippo Federici – 1 gara giocata alle 100, Gianluca Galassi – 3 muri vincenti ai 200, Filippo Lanza – 3 muri vincenti ai 200 (Vero Volley Monza), Oleg Antonov – 27 punti ai 1500, Michele Baranowicz – 8 punti ai 700, Iacopo Botto – 1 gara giocata alle 400, Trevor Clevenot – 28 attacchi vincenti ai 1500 (Gas Sales Bluenergy Piacenza)