Stasera torna il calcio su Telelibertà, dalle 20.15 c’è Zona Piacenza

Torna questa sera dalle 20.15 l’appuntamento calcistico con Zona Piacenza. Nello studio di Corrado Todeschi si parlerà ovviamente della pesantissima vittoria ottenuta ieri dai biancorossi ai danni della Pistoiese, diretta concorrente per la corsa alla salvezza nel girone A di serie C. Con il contributo di giornalisti e opinionisti sarà di nuovo tempo di analisi del momento della squadra di Scazzola, reduce da tre risultati utili consecutivi e, al momento, fuori dalla zona playout di graduatoria. Il tutto con un occhio ai prossimi impegni, a cominciare da quello in programma già mercoledì prossimo sul campo dell’Olbia, altra avversaria diretta. Si parlerà di un Piacenza che inizia a fornire segnali incoraggianti ma anche di squadre, come il Fiorenzuola, che tali indicazioni riesce a regalarle ormai da tempo. Dopo il successo per 3-0 ottenuto ieri dai rossoneri, seconda forza del girone D di serie D, ci sarà Settimio Lucci a commentare la sfida dei valdardesi ma anche per parlare di gestione del settore giovanile in questo delicatissimo momento caratterizzato dalle difficoltà derivanti dalla pandemia. La trasmissione sarà visibile sul canale 98 del digitale terrestre, ma anche in streaming sul sito www.liberta.it.

