Cattolica, guai con il Covid: verso il rinvio la sfida di domenica con il Fiorenzuola

Manca ancora l’ufficialità, ma quasi certamente Fiorenzuola-Marignanese di domenica prossima, non si disputerà. Sembrano essere infatti emersi due casi di positività nel gruppo-squadra e l’Ausl della Romagna, nella giornata di oggi, dovrebbe inviare alla società la comunicazione di messa in quarantena dell’intera rosa. Non ci sarebbero i tempi tecnici per sottoporre i tesserati ad un nuovo ciclo di tamponi. La sfida con i rossoneri, valida per il terzo turno del girone di ritorno del girone D di serie D, sarà rinviata a data da destinarsi.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà