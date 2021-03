Gas Sales Bluenergy vincente nel test match con Monza. Ora testa ai quarti di finale

Buon test-match per la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che nel pomeriggio ha affrontato Monza in un allenamento congiunto che ha visto i biancorossi superare gli avversari per 3-1.

Per mantenere alto il ritmo in allenamento in vista dei prossime gare che vedranno impegnati Clevenot e compagni, coach Lorenzo Bernardi ha dato spazio a tutti gli uomini a sua disposizione. Buone risposte sono arrivate da capitan Trevor Clevenot e Oleg Antonov (15 e 14 punti), autori di belle giocate mentre il top scorer del match è stato il centrale Alberto Polo (16 punti).

Per la cronaca, si disputato anche un quinto set vinto sempre dai piacentini (19-17).

Ora testa ai quarti di finale, che si apriranno mercoledì 10 marzo con gara 1 contro Trento.