Pronostico rispettato, Fiorenzuola ko al PalaBakery. LE FOTO

Prima contro penultima ultima in un derby storico e che non tradisce il pronostico. La Bakery si è infatti aggiudicata la sfida interna con Fiorenzuola con il punteggio di 85-68 in una stracittadina che ha chiuso la prima parte della stagione. In attesa delle gare di domenica, la Bakery conferma il suo valore tecnico e chiude al primo posto del girone B2. I valdardesi, ammirevoli per quanto dimostrato sul parquet e dopo aver messo in difficoltà la capolista fino al terzo quarto, vedranno la propria stagione chiudersi ai playout salvezza. Per i biancorossi si spalancano le porte della seconda fase di stagione che prenderà avvio il prossimo 20 marzo.

Bakery Piacenza – Pall. Fiorenzuola 1972 85-68 (21-17, 18-20, 20-14, 26-17)

Bakery Piacenza: Lorenzo De zardo 23 (9/13, 1/2), Marco Perin 18 (6/9, 1/2), Michael Sacchettini 15 (7/11, 0/0), Mark Czumbel 9 (1/2, 2/3), Sebastian Vico 6 (1/7, 0/1), Marco Planezio 5 (0/4, 1/1), Duilio Birindelli 4 (1/5, 0/0), Edoardo Pedroni 3 (0/0, 1/1), Liam Udom 2 (1/2, 0/4), Nicolò Guerra 0 (0/0, 0/0), Zakaria El agbani 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 19 – Rimbalzi: 35 8 + 27 (Marco Planezio 7) – Assist: 19 (Marco Perin, Sebastian Vico 5)

Pall. Fiorenzuola 1972: Federico Ricci 18 (7/9, 1/3), Marco Timperi 11 (1/7, 2/4), Umberto Livelli 11 (3/8, 1/3), Milo Galli 10 (3/7, 1/2), Jonas Bracci 9 (4/10, 0/0), Luca Fowler 7 (0/1, 2/2), Andrea Maggiotto 2 (1/4, 0/3), Giovanni Allodi 0 (0/0, 0/1), Tommaso Fellegara 0 (0/0, 0/0), Matteo Rigoni 0 (0/0, 0/0), Simone Bussolo 0 (0/0, 0/0), Davide Zucchi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 14 – Rimbalzi: 30 5 + 25 (Marco Timperi, Andrea Maggiotto 6) – Assist: 12 (Marco Timperi 4)

LA FOTOGALLERY DI ANGELA PETRARELLI