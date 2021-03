Piacenza, domani con lo spauracchio Alessandria senza mezza difesa

Non solo Battistini fermo ai box per un guaio a un ginocchio: anche Paolo Marchi dovrà rimandare il rientro in gruppo. Si profila una sfida molto complicata per il Piacenza che domani affronterà l’Alessandria, sulla carta una delle realtà più attrezzate del girone A di serie C, in una gara che i biancorossi non possono sbagliare dopo il pesante ko rimediato sul campo della Pro Patria di settimana scorsa. Alle 17.30, la squadra di Scazzola è chiamata a una reazione immediata e per farlo dovrà fare affidamento su un pacchetto arretrato d’emergenza.

Diverse le soluzioni possibili, come l’impiego contemporaneo di Cannistrà e Martimbianco ai fianchi di Tafa, così come un ritorno alla difesa a quattro. Da non escludere un arretramento sulla linea difensiva di Corbari, al rientro dopo la squalifica. Senza dimenticare che tra i pali ci sarà ancora il giovanissimo Stucchi nonostante la guarigione di Libertazzi che probabilmente si accomoderà al fianco di Scazzola. Il Piacenza recupererà, almeno per la panchina, Sulijc che si è lasciato alle spalle i guai muscolari e anche De Respinis.

Sul fronte piemontese, mister Longo può disporre di un attacco di grande valore con i vari Eusepi, Corazza e Arrighini a rappresentare i principali pericoli della squadra piemontese. Per il Piacenza, punti fondamentali per abbandonare la zona playout, per l’Alessandria una nuova opportunità per avvicinare ulteriormente le prime posizioni di graduatoria.