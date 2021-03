Trento insormontabile, Gas Sales Bluenergy eliminata dai playoff

Un’illusione durata un set, il secondo, dopodiché Trento è tornata a macinare gioco e punti, conquistando così l’accesso alle semifinali playoff di Superlega. Si è chiusa l’avventura per la Gas Sales Bluenergy che, dopo la sconfitta incassata nel primo round, non è riuscita a sovvertire il pronostico e, anche al Palabanca, è stata piegata dai trentini con il punteggio di 3-1. Si è trattata della quarta sconfitta in altrettanti incontri disputati tra le due storiche compagini della massima serie di volley in una stagione che probabilmente avrebbe potuto regalare maggiori soddisfazioni al tifo biancorosso visto il potenziale della squadra a disposizione di coach Bernardi. Come detto, i piacentini, dopo aver perso malamente il primo set, sono riusciti a rimettere in carreggiata la sfida grazie ad un magnifico secondo parziale all’insegna delle emozioni e della lotta punto a punto. La superiorità della squadra di Lorenzetti è però emersa chiara nei periodi conclusivi che hanno sancito l’eliminazione di Piacenza.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA-ITAS TRENTINO 1-3

(17-25 27-25 18-25 22-25)