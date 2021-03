Fiorenzuola, a Budrio caccia ai punti per arrivare a due passi dalla vetta

Il Fiorenzuola torna in campo a meno di 72 ore dalla vittoria per 4-2 contro la Marignanese Cattolica ed affronta la trasferta in terra bolognese di Budrio, ospite del Mezzolara.

Mercoledì 17 marzo alle ore 14.30, allo Stadio Zucchini, i rossoneri recuperano la sfida valida per la 16esima giornata di andata del campionato Serie D (girone D), saltata causa Covid. Un appuntamento cruciale per il cammino rossonero: tre punti significherebbe portarsi a -2 dalla capolista Aglianese, eguagliandone il numero delle gare disputate.

Sarà lunga la lista degli assenti: con gli squalificati Esposito ed Olivera che si aggiungeranno alla lista di infortunati composta da Colantonio, Carrara e Tognoni. Rientrerà invece dalla squalifica Tommaso Cavalli, in ballottaggio per un posto da titolare nella difesa rossonera che comunque ha ben figurato nella vittoria contro la Marignanese Cattolica.