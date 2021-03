Al Garilli in palio punti che pesano come macigni: il Piace sfida la capolista Como

Emergenza in classifica, emergenza anche in infermeria. Non una novità per il Piacenza, ma anche oggi, in occasione della sfida alla capolista Como (ore 17.30), la squadra biancorossa si ritrova a fare i conti con un’interminabile lista di indisponibili. Se Libertazzi potrebbe tornare finalmente a guardia dei pali infatti, Battistini, Marchi e Martimbianco, di fatto l’intero reparto difensivo, marcherà visita per infortunio. Non ci sarà nemmeno Maio, alle prese con problemi non meglio specificati dalla società, mentre l’assenza di Sulijc a metà campo giunge a causa dell’espulsione rimediata giovedì scorso nel turno infrasettimanale di Novara. Rispetto alla sfida persa al “Piola”, Scazzola potrà contare sul rientrante Cesarini che dovrebbe affiancare Gonzi nel ruolo di suggeritore alle spalle di De Respinis. Dall’altra parte, dopo l’inciampo interno rimediato con l’Albino Leffe, vittorioso sui lariani per 2-1, la formazione allenata da Gattuso non può concedersi altre pause visto che dietro la Pro Vercelli bracca i lombardi ad una sola lunghezza di distacco. Punti pesantissimi dunque in palio con Palma e compagni che sono invece a caccia di ossigeno che consenta di allontanarsi dalla zona playout. Queste le probabili formazioni:

PIACENZA-COMO

PIACENZA (3-4-2-1) Libertazzi; Cannistrà, Tafa, Corbari; Pedone, Miceli, Palma, Visconti; Gonzi, Cesarini; De Respinis. (Stucchi, Anane, Saputo, Renolfi, Simonetti, Scorza, Babbi, Breganti, Lamesta, Galazzi). All. Scazzola

COMO (4-2-3-1) Facchin; Iovine, Bertoncini, Crescenzi, Dkidak; Bellemo, Arrigoni; Cicconi, Gatto, Daniels; Gabrielloni (Bolchini, Solini, Toninelli, Bovolon, Allievi, Celeghin, H’Maidat, Koffi, Walker, Rosseti, Castillion). All. Gattuso.

ARBITRO Fiero di Pistoia