Tennis, Caramatti e Di Napoli conquistano il trofeo “Angelo Sport” al Polisportivo

Si è concluso il 14esimo trofeo tennistico “Angelo Sport” al Polisportivo in largo Anguissola. L’iniziativa, organizzata dall’associazione “Tennis Piacenza”, ha coinvolto una quarantina di atleti under 12 e under 14, divisi in due circuiti distinti con il giudice arbitro Cristina Brandazza e il direttore di gara Cristian Dosi. Le sfide si sono svolte a porte chiuse, nel pieno rispetto del protocollo anti-Covid.

A vincere, tra i più giovani, è stato Leone Luis Caramatti (tesserato Nino Bixio, classifica 4.2) che in finale ha battuto per 4/1 – 4/2 il cremonese Leonardo Capelli (Canottieri Flora). Il torneo under 14, invece, è stato conquistato dal bresciano Gianluca Di Napoli (Vavassori Tennis Team, 3.3), che ha avuto la meglio su Carlo Zacconi (3.5) grazie al suo tennis costante e potente. A Zacconi – caratterizzato da un gioco spumeggiante e ricco di varianti – va il merito di aver estromesso in semifinale Alessandro Maina (3.3, Milano Tennis Academy) in un match-maratona finito 1/4 – 4/3 – 7/4.