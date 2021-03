Rugby Top 10, morale e punti preziosi in palio: i Lyons sfidano Lazio al Beltrametti

Il grande rugby del campionato di Top 10 torna allo Stadio “Walter Beltrametti”, dove sabato 27 marzo alle 15.00 la Sitav Rugby Lyons ospiterà la Lazio. I leoni piacentini sono a caccia di una vittoria che darebbe morale e punti preziosi in vista delle ultime tre giornate di campionato, in cui sfideranno tre squadre in lotta per i playoff (in ordine Rovigo, Valorugby e Calvisano), mentre i biancocelesti sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, dopo aver comunque fatto vedere miglioramenti importanti nelle ultime uscite.

Sfida da non sottovalutare dunque per i bianconeri, che dovranno fronteggiare una squadra orgogliosa e ancora affamata: la “spada di Damocle” della retrocessione non pende più sulla testa dei laziali, e così anche i biancocelesti ora possono giocare a mente sgombra e mettere tutto sul campo senza remore. Nelle ultime 5 partite disputate sono arrivati i 4 punti in classifica della Lazio, frutto di punti di bonus, dimostrando che i giocatori sono determinati a restare attaccati alla partita, anche con avversari di caratura superiore. La sfida d’andata coincise con il miglior momento di forma dei Lyons, che si imposero con un autorevole 0-28 a Roma, mentre l’ultimo confronto al “Beltrametti” tra le due formazioni risale alla scorsa stagione: una partita tesissima risolta da un drop di Guillomot all’80’ che consegnò la vittoria ai Lyons.

Sitav Rugby Lyons: Biffi; Cuminetti, Paz (vcap), Forte, Bruno (cap); Katz, Efori; Salvetti, Petillo, Bance; Lekic, Cemicetti; Salerno, Rollero, Acosta

A disp: Borghi, Cafaro, Canderle Fi., Tedeschi, Moretto, Via A., Borzone, Via G.