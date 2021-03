Tennistavolo, ben 17 pongisti di Cortemaggiore qualificati ai campionati italiani giovanili

TENNISTAVOLO – Prosegue nel migliore dei modi l’attività giovanile della Teco Foodlab Cortemaggiore, con il club magiostrino impegnato per le qualificazioni ai prossimi campionati italiani. A Cadelbosco (Reggio Emilia) si è svolta nel weekend la terza prova giovanile regionale, al termine della quale Cortemaggiore si è riconfermata “regina” in Emilia Romagna con ben 17 atleti già qualificati.

SETTORE FEMMINILE

Con grande dedizione del tecnico Svetlana Polyakova, sostenuta dai tecnici Alessandro Ferrini e dai collaboratori Marco Armani e Nicolas Rossi, il settore giovanile femminile ha ottenuto grandissimi risultati. Jessica Hu, Emma Fontanella, Lara Passera (categoria Ragazze), Alessandra Benassi, Elisa He (Allieve), Giovanna Hu (Juniores) e Shanai De La Cruz (Under 21) sono certe di andare agli Italiani, aggiungendosi alle già qualificate (e in pianta stabile in Nazionale giovanile) Arianna Barani e Valentina Roncallo.

SETTORE MASCHILE

Nel maschile non cambia la musica, con Andrea Barani (Giovanissimi), Mohamed e Illyas Aazri (Ragazzi), Pietro Calarco, Francesco Melilli, Dylan Baroni (Allievi), Costantino Cappuccio, Francesco Armani e Francesco Conti (Juniores) che si sono qualificati ai Tricolori.