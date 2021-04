Verso Piace-Lucchese, mister Scazzola: “Con una vittoria ipotechiamo la salvezza”

Una partita importante, forse la più importante della stagione. Per il Piacenza Calcio può tranquillamente essere definita così la sfida di domani, sabato 3 aprile, contro la Lucchese. Alle 17.30 al Garilli i ragazzi di Cristiano Scazzola, in caso di vittoria, potranno infatti ipotecare definitivamente la salvezza diretta con diverse giornata d’anticipo.

“Mi aspetto una sfida difficilissima – ha affermato alla viglia del match lo stesso tecnico biancorosso – per la Lucchese sarà una delle ultime possibilità, e anche per noi vale lo stesso discorso. E’ una squadra viva e che fa dei gol: recentemente ha vinto con Pontedera e Pistoiese, verrà al Garilli per fare la partita della vita ma troverà un Piacenza pronto”.

Orfano di Tafa, espulso nell’ultimo turno contro la Pro Sesto, il Piace farà dunque di tutto per ottenere i tre punti. Dopodiché sarà atteso da altri quattro match, prima della fine del campionato. Tutto è ancora possibile e i biancorossi hanno il destino nelle proprie mani.