Piace-Lucchese ancora sullo 0-0. Biancorossi arrembanti e vicinissimi al gol

E’ un bel Piacenza Calcio quello che si sta vedendo in questi minuti allo stadio Garilli, dove i biancorossi sono impegnati nella sfida-salvezza contro la Lucchese.

I ragazzi di Scazzola hanno da subito preso in mano le redini del match, rendendosi molto pericolosi al 5′ (cross di Visconti, palla a Pedone che serve Palma e tiro deviato in corner) e all’8′ ancora una volta con Palma, con il centrocampista che si avventa in corsa su un pallone tirando e sfiorando il palo.

Si stanno affrontando Piacenza e Lucchese, in campo allo stadio Garilli per la 34° giornata del girone A di Serie C. Per i biancorossi è una gara che vale l’intera stagione: in caso di vittoria la squadra di Scazzola potrebbe considerarsi virtualmente salva o comunque portarsi in una posizione di maggiore tranquillità in vista di una salvezza diretta senza necessità di ricorso ai playout.

Piace che gode di ottima salute e che nelle ultime quattro partite ha ottenuto la bellezza di nove punti: nessuna avversaria ha fatto meglio. Per ciò che riguarda la formazione, non ci sono particolari novità se non il ritorno dal primo istante di Battistini che sostituisce Tafa, squalificato per due turni dopo l’espulsione rimediata a Sesto San Giovanni. Queste le formazioni:

Piacenza (3-5-2)

Stucchi; Simonetti, Battistini, Marchi; Pedone, Corbari, Palma, Suljic, Visconti; Cesarini, Gonzi. A disposizione: Libertazzi, Martimbianco, Renolfi, Miceli, Scorza, Maio, Lamesta, Babbi, Galazzi, Breganti, Cannistrà, De Respinis. All.: Scazzola

Lucchese (3-5-2)

Pozzer; Panariello, Benassi, Pellegrini; Maestrelli, Nannelli, Meucci, Sbrissa, Panati; Bianchi, Marcheggiani. A disposizione: Biggeri, Lionetti, Della Bernardina, Solcia, Forcinti, De Vito, Dumancic, Durante, Petrovic. All.: Lopez.

LE FOTO DI CLAUDIO CAVALLI