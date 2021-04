Gas Sales Bluenergy, vittoria a Latina dedicata ad Alberto Polo. FOTO

Terza giornata dei playoff per il quinto posto e terzo successo per la Gas Sales Bluenergy che, a Latina, piega Cisterna con qualche patema in pi├╣ del previsto. Successo giunto infatti al quinto set con i biancorossi rimontati per due volte quando la pratica sembrava ormai in cassaforte. Coach Bernardi pu├▓ comunque dirsi soddisfatto per quanto ottenuto anche alla luce delle numerose assenze con le quali ha dovuto fare i conti in una vigilia particolarmente tormentata. Il “caso Polo”, il giocatore risultato positivo ad un controllo antidoping dopo il match playoff con Trento ha infatti scosso l’ambiente, ma in casa Piacenza non ci sono dubbi circa la buona fede del giocatore che, stando a quanto comunicato dal club, sarebbe incorso nella positivit├á in seguito all’assunzione di un farmaco volto a velocizzare la guarigione dal Covid. E proprio a Polo la squadra ha voluto dedicare la vittoria di oggi, domenica 4 aprile, mostrando la maglia del ragazzo nella consueta fotografia di fine match. Prossimo impegno gioved├Č 8 aprile al Palabanca quando sar├á di scena Milano per il quarto turno.

TOP VOLLEY CISTERNA-GAS SALES BLUENERGY 2-3

(13-25 25-20 22-25 27-25 9-15)

LE FOTO DI CLAUDIO CAVALLI