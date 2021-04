Giornate bollenti in casa Gas Sales Bluenergy: se ne va il preparatore atletico

Il comunicato della società è più scarno che mai e si limita a comunicare l’interruzione del rapporto tra la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e il preparatore atletico della squadra Juan Carlos De Lellis, nome prestigioso tra i preparatori atletici professionisti in attività a livello internazionale e arrivato in ottobre dopo l’ingaggio di coach Lorenzo Bernardi.

Da parte della società bocche cucite, anche se non è difficile intuire come dietro a questo addio improvviso vi sia quanto accaduto nei giorni scorsi: il cosiddetto “caso Polo” (con il centrale Alberto Polo sospeso temporaneamente dopo essere stato trovato positivo ad alcune sostanze proibite) sta avendo strascichi molto profondi su tutto quanto l’ambiente. Del resto il nervosismo, in casa biancorossa, era più che tangibile anche domenica scorsa in campo.

Sempre a proposito della vicenda-Polo, “il giocatore – come spiegato ieri dal giornalista della Gazzetta dello Sport Gianluca Pasini, intervenuto su Telelibertà a Zona Sport – rischia una squalifica che sarà quasi certamente matematica, rimane però da stabilire l’entità e questo lo deciderà la Procura Antidoping”.