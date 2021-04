Milano passa al Palabanca, brutto ko per Gas Sales Bluenergy

Prima sconfitta nel minigirone dei playoff per la conquista del quinto posto assoluto per la Gas Sales Bluenergy. Nel quarto incontro della formula degli spareggi per l’accesso alla Challenge Cup, i biancorossi sono caduti sul parquet del Palabanca: vittoria in quattro set per gli ospiti, protagonisti di un avvio fulminante nel corso di un primo set a senso unico. Rimaneggiatissima, la formazione di coach Bernardi è tornata in partita dopo un secondo set molto combattuto, ma nei restanti parziali il crollo di Piacenza è valso un ko che ha posto in evidenza il momento delicato per la formazione piacentina.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA-MILANO 1-3

(17-25 27-25 14-25 15-25)