Una Gas Sales Bluenergy in emergenza sfida Milano: chi vince è in semifinale

Nonostante le mille assenze (Russell è in America per un problema all’anca, Grozer ha chiuso anzitempo la sua stagione per problemi fisici, Izzo è alle prese con un infortunio e Polo è stato sospeso in via cautelare dal tribunale antidoping del Coni) la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza deve assolutamente chiudere al meglio i propri playoff per il 5° posto, dato che in palio c’è un piazzamento alla prossima Challenge Cup.

Oggi, 8 aprile, i biancorossi scenderanno in campo al Palabanca contro Milano 8fischio d’inizio alle 18.00). Si tratta di una sfida tra due squadre che attualmente guidano la classifica, in palio la vetta solitaria della graduatoria. Vincere la gara odierna vorrebbe dire avere due piedi in semifinale, a cui prenderanno parte le prime quattro squadre in classifica al termine di questo girone fatto di sette gare.

Piacenza e Milano sono le uniche due squadre delle otto partecipanti a questi playoff 5° posto ad essere ancora imbattute dopo tre giornate ma oggi una delle due formazioni dovrà inchinarsi all’altra. La Gas Sales Bluenergy è reduce dalla vittoria al tie break con Cisterna ottenuta in terra pontina, una vittoria che poteva essere anche piena se nel quarto set, che sembrava in assoluto controllo, non avesse pagato tanto nervosismo consentendo ai padroni di casa di allungare. Milano, invece, ha centrato la vittoria da tre punti con Modena.

PROBABILI FORMAZIONI

Gas Sales Bluenergy: Baranowicz, Finger; Mousavi, Candellaro; Clevenot, Antonov; Scanferla (L). A disposizione: Tondo, Botto, Fanuli. All. Bernardi

Allianz Milano: Sbertoli, Patry; Piano, Kozamernik; Urnaut, Ishikawa; Pesaresi (L). A disposizione: Stafaroni (L), Basic, Daldello, Maar, Weber, Mesxcjari, Mosca. All. Piazza.

Arbitri: Cerra, Piana.