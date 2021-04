Rugby Top 10, la sosta è finita: Lyons in campo contro la corazzata Rovigo

Dopo una settimana di stop per Pasqua torna in grande stile il Peroni Top 10, con la 16° giornata che propone una sfida difficilissima per la Sitav Rugby Lyons: nel tempio del rugby italiano, il “Battaglini” di Rovigo, i Leoni sfideranno i Bersaglieri, una delle squadre più in forma del momento e seconda in classifica, alle 14.30 di sabato 10 aprile.

Rovigo, dopo un inizio di stagione complicato, è in netta ripresa e si è saldamente portato al secondo posto in classifica, battendo recentemente anche Calvisano e Valorugby, prima di venire sconfitto nel derby d’Italia contro il Petrarca Padova, capolista e imbattuto, per due soli punti. Il XV di Casellato ha l’obiettivo dichiarato di riportare a casa lo scudetto, e si sta avvicinando nel modo migliore alla fase calda del campionato, forte di una rosa forte e completa.

Tuttavia in casa Lyons nessuno scorda cosa successe nella partita di andata, quando gli uomini di Gonzalo Garcia portarono a compimento una delle più grandi imprese della storia bianconera, battendo per 21-16 Rovigo al “Beltrametti”. Una partita perfetta in difesa, dove i Lyons non concessero nulla ai rossoblu, e 10 minuti di delirio in attacco che portarono alle 3 mete decisive. Quello fu il punto più alto della stagione bianconera, ma da quella sfida sono arrivate altre tre vittorie importanti che hanno issato i Leoni a 27 punti, a una sola distanza dal 7° posto occupato dalle Fiamme Oro: un obiettivo ambizioso per una squadra come i Lyons, ma che ora vogliono raggiungere per coronare una stagione nel suo “piccolo” trionfale.

Sitav Rugby Lyons: Biffi; Cuminetti, Paz (vcap), Forte, Bruno (cap); Katz, Via A., Bottacci, Cissè, Bance; Salvetti, Cemicetti; Salerno, Borghi, Acosta

A disp: Rollero, Cafaro, Canderle Fi., Tedeschi, Moretto, Efori, Via G, Perazzoli