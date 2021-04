Stasera torna il calcio su Telelibertà: dalle 20.15 è tempo di Zona Piace

Dopo la pausa pasquale, torna questa sera a partire dalle 20,15, l’appuntamento televisivo con il calcio piacentino. Su Telelibertà infatti, andrà in onda una nuova puntata di Zona Piacenza, la trasmissione condotta da Corrado Todeschi, interamente dedicata alla squadra biancorossa, reduce dalla sfida esterna con la Pergolettese. Con gli opinionisti fissi e gli ospiti della società di via Gorra, si analizzerà a fondo quanto emerso dalla gara del Voltini di Crema, ma si tracceranno ovviamente le previsioni circa il futuro della formazione di mister Cristiano Scazzola nel campionato di serie C quando al termine del torneo mancano solo tre giornate.

Come di consueto, finestra corposa dedicata anche alla serie D dove il Fiorenzuola, dopo otto risultati utili consecutivi, è caduto nell’anticipo di sabato scorso sul campo dell’Aglianese nel big match di giornata: un ko che ha consentito ai toscani di appaiare nuovamente i rossoneri in testa alla graduatoria del girone D, più che mai incerto per ciò che concerne la lotta per l’approdo in terza serie. Tra gli ospiti della serata anche il team manager valdardese, Luca Baldrighi.

La trasmissione sarà visibile sul canale 98 del digitale terrestre, ma anche in diretta streaming sul sito www.liberta.it.