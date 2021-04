Gas Sales Bluenergy, a Padova missione-semifinale centrata in quattro set

Dopo il blackout iniziale, la Gas Sales Bluenergy Piacenza si risolleva e dopo quattro set piega Kione Padova assicurandosi l’accesso alle semifinali dei playoff per il quinto posto. A un torno dal termine, i tre punti conquistati questa sera, giovedì 15 aprile, consentono ai biancorossi di accedere con la certezza del secondo posto che garantisce il vantaggio del fattore campo nella doppia sfida che precede la finalissima.

Come detto, un primo set molto strano per la formazione di Bernardi, capace di costruire un vantaggio di otto punti grazie alla buona vena di Finger. Un piccolo patrimonio sciupato nel finale con i veneti che, grazie al calo di tensione dei piacentini, hanno centrato il primo punto. Un’illusione perché nei parziali successivi, Piacenza, anche grazie agli urlacci dello stesso Bernardi, ha saputo condurre in porto un successo fondamentale che consente di guardare alla sfida di domenica con Ravenna, al Palabanca con estrema serenità.

KIONE PADOVA-GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 1-3

(25-23 18-25 19-25 19-25)

LA FOTOGALLERY DI CLAUDIO CAVALLI