Rinnovo di contratto per Shaqir Tafa, difensore di 22 anni ex Sicula Leonzio. Lo comunica il Piacenza Calcio. La società ha firmato per la stagione 2021/2022 con opzione anche per il 2022/2023. Albanese, centrale di oltre un metro e novanta, Tafa si è rivelato uno degli acquisti migliori della sessione invernale di mercato.

