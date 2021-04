Basket Serie B, la Bakery affronta Agrigento: sfida tra prime della classe

E’ il classico “scontro fra titani” che molto potrà dire in ottica spareggi. Bakery Piacenza e Agrigento, appaiate in testa alla classifica a quota 32 punti, si affrontano oggi (domenica 18 aprile) alle 16.00 per la supremazia del girone in questa seconda fase del campionato di Serie B, che lascerà presto spazio alla griglia playoff.

I biancorossi sono carichi a mille dopo la vittoria della Coppa Italia di categoria e il successo nell’ultimo turno contro la Sangiorgese. Aggiudicarsi la sfida con i siciliani vorrebbe dire ancora una volta fare il pieno di morale in vista della fase decisiva.

Agrigento, però, ha uno degli attacchi più forti dell’intera Serie B: una squadra capace di segnare quasi 90 punti di media. Si prospetta senz’altro un match spettacolare.