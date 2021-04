Gas Sales Bluenergy, primo posto nella pool: semifinale con Modena

La Gas Sales Bluenergy chiude in bellezza il mini-girone valido per i playoff 5° posto piegando anche Ravenna al Palabanca con il punteggio di 3-1. Si tratta di tre punti che garantiscono ai biancorossi di terminare al primo posto e dunque di ottenere il vantaggio del fattore campo non solo nella sfida di semifinale in programma giovedì prossimo al Palabanca (sfida secca) con Modena, ma anche l’eventuale finale che andrebbe in scena domenica. In palio, l’accesso alla fase finale della prossima Challenge Cup.

Con i romagnoli, gara subito in salita: ospiti che si sono aggiudicati il primo parziale, ma che hanno subito il veemente ritorno di Piacenza che ha saputo chiudere la questione in un quarto set molto combattuto ma che è stato preludio alla festa per i ragazzi di coach Bernardi.