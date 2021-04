Rugby Top 10, ultima fatica stagionale per i Lyons: alle 16.00 è sfida a Calvisano

Si chiude questo pomeriggio, sabato 24 aprile, la stagione di Top 10 della Sitav Rugby Lyons. Al PataStadium di Calvisano, i leoni piacentini cercheranno di chiudere in bellezza il proprio campionato, regalandosi l’ultima grande prova stagionale prima del meritato riposo (con fischio d’inizio fissato alle 16.00).

Ad aspettare i bianconeri ci sarà la corazzata Calvisano, attualmente quarta in classifica ma in scia a Rovigo e Valorugby, al netto dei recuperi ancora da disputare. La formazione calvina è in un ottimo periodo di forma, ed è lanciata verso dei playoff mai così equilibrati per le prime quattro in classifica. I gialloneri, protagonisti di una stagione al di sotto delle sempre altissime attese, è reduce dalla vittoria sul campo del Petrarca Padova, che fino a sabato scorso era ancora imbattuto in campionato, con cui ha riaffermato il suo ruolo da protagonista nella corsa Scudetto. Nella partita di andata, gli uomini di Guidi si imposero al Beltrametti per 16-24, in una partita molto piacevole e combattuta, in cui a fare la differenza fu la grande esperienza della formazione calvina.

L’ultima partita di Sitav Rugby Lyons, in casa contro Valorugby, ha mostrato una squadra in grado di rialzare la testa dopo la brutta “scoppola” rimediata a Rovigo, con gli uomini di Gonzalo Garcia che hanno messo in seria difficoltà la seconda della classe con un primo tempo ai limiti della perfezione e rimanendo attaccata nel punteggio fino alla meta allo scadere di Bertaccini che ha scavato il solco decisivo. Il rammarico per l’occasione sfuggita ha però lasciato posto alla voglia di scendere in campo nell’ultima di campionato dando il massimo e giocandosi le proprie chance contro una delle più importanti realtà del rugby italiano. Per l’occasione, bianconeri in quella che potrebbe essere definita la “formazione-tipo”, con i rientri di Giulio Forte a primo centro e di Lorenzo Masselli in terza linea.

Sitav Rugby Lyons: Biffi; Bruno (cap), Paz (vcap), Forte, Cuminetti; Katz, Via A; Bottacci, Petillo, Masselli; Salvetti, Cemicetti, Scarsini, Rollero, Cafaro

A disp: Cocchiaro, Acosta, Salerno, Bance, Moretto, Efori, Conti, Via G