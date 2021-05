Stasera ultima di Zona Piace su Telelibertà. Zona Calcio con Mino Lucci

Con il Piacenza salvo e il Como promosso in serie B, si è chiuso ieri il campionato di serie C che ha visto i biancorossi vivere una stagione tra alti e bassi, paura ed entusiasmi effimeri, ma chiusa con il traguardo raggiunto. Se ne parlerà a Zona Piace questa sera alle 20.15: nello studio di Corrado Todeschi andrà in scena l’ultima puntata della trasmissione dedicata alla formazione cittadina. Con i commenti e le opinioni dei giornalisti ma anche degli ospiti da via Gorra, si traccerà dunque un bilancio definitivo del torneo appena concluso, ma si parlerà soprattutto di futuro. Proseguirà invece Zona Calcio, dedicato ovviamente alla cavalcata del Fiorenzuola in serie D: questa sera sarà Mino Lucci, ex capitano del Piacenza e ora responsabile del vivaio rossonero, a rappresentare il club del presidente Luigi Pinalli a Telelibertà. La prossima settimana la trasmissione vivrà un turno di pausa, ma tornerà in onda lunedì 17 maggio per raccontare degli sviluppi del campionato di quarta serie, ma anche per seguire da vicino il mercato dei biancorossi. Appuntamento questa sera dalle 20.15 sul canale 98 o in streaming sul sito www.liberta.it.

