“Bentornato Giro d’Italia”: in centro vetrine addobbate per accogliere la carovana rosa

Sale l’attesa a Piacenza per il passaggio del Giro d’Italia. La quarta tappa della manifestazione ciclistica per eccellenza partirà domani, martedì 11 maggio, intorno alle 12 da piazza Cavalli e, dopo 187 chilometri, raggiungerà Sestola in provincia di Modena.

La carovana rosa arriverà oggi in città dove sono previste limitazioni al traffico. Diverse le vetrine addobbate per accogliere la 104esima edizione del Giro d’Italia. Il concorso è stato indetto dal Comune e dalle associazioni di categoria.

IL SERVIZIO DI NICOLETTA MARENGHI