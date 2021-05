Mercato Piace, riflettori accesi sul super bomber di serie D, Mario Chessa

Sono iniziate sotto traccia, ma sono comunque avviate le prime trattative di mercato che vedono protagonista la dirigenza del Piacenza Calcio in vista del prossimo campionato di Serie C. Il direttore genera e anche ds Marco Scianò, nelle ultime settimane ha mantenuto sotto stretta osservazione Mario Chessa, attaccante della Castellanzese, formazione di serie D, vera rivelazione del torneo di quarta serie e autore fino ad oggi di ben 28 reti in campionato.

