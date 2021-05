Bakery e Fiorenzuola in campo domani. Campanella: “Vogliamo la semifinale”

Bakery che vuole archiviare il discorso quarti, domani sera sarà in campo dalle 20 in casa di Firenze per gara 3, avanti per 2-0 nella serie. “Le difficoltà saranno quelle che possiamo avere intravisto nelle prime due gare, dovremo essere bravi a fare noi il ritmo della partita, loro proveranno a farci qualche difesa tattica come si è visto in gara 1, ma noi siamo pronti a qualsiasi evenienza” ha detto coach Federico Campanella in merito al match. Servirà invece un miracolo sportivo ai Fiorenzuola Bees di coach Galetti: sotto 2-0 nella serie, i gialloblu ospiteranno domani sera alle 20 Chiusi, unico risultato possibile sarà la vittoria per allungare a gara 4.

IL SERVIZIO DI GABRIELE FARAVELLI