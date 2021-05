Lyons, dopo 15 mesi di stop tornano in campo le formazioni giovanili

Dopo 15 mesi di stop, finalmente tornano in campo le formazioni giovanili di Sitav Rugby Lyons, in pieno rispetto del protocollo di ripartenza redatto dalla Federazione italiana rugby.

I giovani leoni hanno ripreso dal mese di aprile gli allenamenti sul campo, effettuando i tamponi ogni settimana e riprendendo anche l’attività con pieno contatto fisico. Grazie alla collaborazione con il Rugby Parma 1931 si arriva così alle prime partite amichevoli dopo il lungo stop, un piccolo passo in avanti sperando di poter ripartire con i campionati nella prossima stagione sportiva.

I primi a scendere in campo saranno i ragazzi dell’Under 16, alle ore 18.30 di sabato 29 maggio presso il centro sportivo “Lago Verde” di Parma. Ai ragazzi di Dadati e Dimilito l’onere di affrontare la trasferta in questa preziosa collaborazione con il Rugby Parma 1931, che permetterà a ragazzi di 14 e 16 anni di tornare in campo con le proprie divise da gioco e respirare aria di competizione e festa.

Poco dopo, alle ore 18.45 di sabato, allo Stadio “Beltrametti” saranno i Leoni dell’Under 18 ad affrontare i propri pari età gialloblù. Sfida che sa molto di campionato Élite, che i ragazzi allenati da Bergamaschi e Zaini si apprestano ad affrontare nella prossima stagione.

Infine, nella mattinata di domenica 30 maggio sarà la volta dell’Under 14, che scenderà in campo a Fiorenzuola sempre contro i ragazzi del Rugby Parma. Per i giovani Leoni di Rossi, Mozzani e Ghezzi doppia gioia, poichè hanno potuto iniziare l’attività con contatto completo più tardi rispetto alle altre categorie, solo a metà aprile dopo oltre un anno.