La Volley Academy ospiterà la final four regionale di volley Under 17

La Volley Academy Piacenza si prepara a ospitare le Final Four del campionato regionale Under 17 di pallavolo femminile, in programma per domenica 20 giugno. Tre finora le squadre che si sono qualificate: Vap, Ravenna e Modena, mentre la quarta è ancora da stabilire. Si giocherà su due campi, alla Bellotta di Pontenure e al palazzetto dello sport di San Giorgio, con la Vap che sarà presente nella prima semifinale, alle ore 11 alla Bellotta, allo stesso orario le altre due semifinaliste si sfideranno a San Giorgio. Nel pomeriggio, entrambe alle ore 17, le due finali: alla Bellotta la finalissima per il titolo e a San Giorgio quella per il 3°/4° posto. La Vap punta a vincere il titolo per accedere così alle finali nazionali.

