Basket Serie B, la finale playoff sarà Bakery-Livorno. Palazzetto aperto al pubblico

La Bakery Basket Piacenza affronterà Livorno nella finale dei playoff di pallacanestro di Serie B. I toscani hanno superato Bernareggio ieri sera in gara 5: la serie finale inizierà domenica alle ore 18 al Palabakery, che per l’occasione sarà aperto al pubblico a un massimo di 500 spettatori. Per accedere all’impianto sarà necessario prenotare i biglietti e scaricare l’autocertificazione che si possono trovare sul sito biancorosso www.bakerybasket.it

