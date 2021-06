Dopo la sconfitta in gara 2, Bakery a caccia di riscatto: stasera nuova sfida a Livorno

BASKET SERIE B – Dimenticare, e alla svelta, la sconfitta sul filo di lana in gara 2 contro Livorno, con i toscani che – dopo aver perso pesantemente e con un divario di ben 29 punti il primo incrocio della serie finale dei playoff – ha saputo espugnare il PalaFranzanti.

Questa sera, con palla a due in programma alle 20.30 al Modigliani Forum, i ragazzi di coach Campanella dovranno tornare a fare la voce grossa, dimostrando la propria superiore qualità tecnica. Certo, Livorno è squadra vera, ben costruita e con una identità di gioco rodata ed efficace, ma Piacenza (lo ha dimostrato durante tutto il corso della stagione) è di un altro pianeta: partire subito a mille sarà fondamentale. I labronici cercheranno di far valere il fattore campo, con il tifo amaranto da sempre molto caldo, motivo per il quale la mentalità di Piacenza dovrà essere glaciale.