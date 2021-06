La grande squadra si vede nei momenti di difficoltà e la Bakery ha dimostrato di esserlo, una volta di più, ieri sera andando a riprendersi quanto lasciato in Gara2 martedì scorso al Palasport di Piacenza. Dopo che Livorno aveva pareggiato e fatto saltare il fattore campo la situazione sembrava complicata. Non per Piacenza che ha dimostrato di non essere in finale per caso, ma anzi ha dato sfoggio di tutte le sue qualità vincendo 76 a 63.

Adesso i biancorossi sono di nuovo in vantaggio nella serie e già domenica, sempre in terra toscana (palla a due alle ore 20.30), avranno la possibilità di giocare per il salto in A2.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà