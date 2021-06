Bakery Piacenza, la sfida che vale la promozione in Serie A2: alle 20.45 arriva Livorno

E’ la partita della partite, quella che può impreziosire una stagione già di per sé straordinaria. Questa sera, mercoledì 23 giugno, alle 20.45 la Bakery Piacenza e Livorno si affronteranno al PalaFranzanti nell’ultimo incrocio della serie finale dei playoff, quello decisivo: dopo la parità assoluta sancita dai precedenti incontri (due vittorie per Piacenza, altrettante per gli amaranto), il match di stasera decreterà chi tra le due squadre verrà promosso in Serie A2.

Il clima si preannuncia a dir poco rovente, con diversi tifosi provenienti da Livorno pronti a raggiungere la nostra città. Impazienti i supporters biancorossi, che come sempre faranno sentire la propria voce nella speranza di sospingere i ragazzi di Campanella verso la vittoria. Il PalaFranzanti, pur nel rispetto delle normative anti-Covid, si prepara dunque a vivere una notte magica.