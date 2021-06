La cavalcata della Volley Academy raccontata dalle protagoniste: “Che impresa!”

È tempo di godersi il trionfo per la Volley Academy Piacenza, vincitrice del campionato regionale Under 17 femminile di pallavolo. Un successo arrivato alla Bellotta di Piacenza battendo in finale Modena per 3-0. Entusiasta il presidente Corrado Marchetti, “questo titolo per noi è solo il punto di partenza”. Ginevra Camurri è stata eletta migliore giocatrice delle Final Four, “un riconoscimento che devo condividere con tutta la squadra”. Il punto decisivo lo ha segnato Luna Cicola, “orgogliosa, soprattutto per quanto abbiamo fatto”.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà