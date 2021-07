Edgaras Dubickas si presenta: “Il Piace è una piazza storica. L’ho voluta fortemente”

Il Piace ha puntato forte su di lui e il diretto interessato ha tutte le intenzioni di ripagare al meglio la fiducia riposta nei suoi piedi, nel suo senso del gol e nella sua “fame”.

Edgaras Dubickas, attaccante lituano classe 1998, neoacquisto biancorosso, è stato presentato questa mattina (9 luglio) allo stadio Garilli. “Forza Piace” ha commentato sorridendo sotto la mascherina, dopo le 16 presenze condite da 5 reti in amaranto la passata stagione (Dubickas è stato acquistato dal Lecce ma nell’ultimo campionato ha giocato in C con il Livorno), il centravanti – in grado di svariare su tutto il fronte d’attacco – non vede l’ora di mettersi in luce con la sua nuova maglia.

“Ho voluto fortemente il passaggio al Piace – ci ha spiegato -, questa è una piazza storica e ho tutte le intenzioni di far bene. Cosa prometto ai tifosi? Saranno il nostro dodicesimo uomo in campo, assicuro impegno e spero anche tanti gol. Sono pronto per iniziare”.