Europei, stasera la finale tra Italia e Inghilterra. Niente maxischermo in città

L’attesa è finita: questa sera, domenica 11 luglio alle ore 21.00, l’Italia affronterà allo stadio di Wembley l’Inghilterra, ultimo capitolo di un entusiasmante campionato europeo di calcio che ha visto gli Azzurri di Roberto Mancini conquistarsi a suon di gol e prestazioni convincenti l’ambitissima finale.

In città è montata l’euforia, con diversi bar e locali che si sono attrezzati per seguire la partita. Nonostante la grande attesa, l’amministrazione comunale ha scelto di non allestire maxischermi in centro storico per evitare ulteriori forme di assembramento, nell’ottica della prevenzione anti-Covid.

A questo si aggiunge l’ordinanza emanata dal sindaco Patrizia Barbieri che vieta (dalle 20.00 di domenica alle 6.00 del mattino successivo) la somministrazione, il consumo, la vendita e la detenzione in luogo pubblico di bevande e alimenti in contenitori di vetro o lattine di qualunque genere, prevedendo in sostituzione, la somministrazione/vendita in contenitori di carta o in altro materiale. Assoluto divieto di somministrazione per asporto di bevande alcoliche, in qualsiasi contenitore. Rimane consentita, in tutte le aree della città, la somministrazione di alcolici nei pubblici esercizi da effettuarsi in bicchieri/contenitori non di vetro ai clienti seduti ai tavoli.

La seconda ordinanza vieta dalle 18.00 di domenica alle 6.00 di lunedì l’utilizzo di ogni tipo di fuoco d’artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato. Sulla stessa linea del comune di Piacenza anche quelli di Ottone e Fiorenzuola.

Discorso diverso, invece, per quanto riguarda alcuni comuni della provincia: a Cortemaggiore, ad esempio, l’amministrazione ha allestito un maxischermo in piazza Patrioti per seguire per il match. Agazzano ha previsto, nel cortile del municipio, un proiettore con impianto audio dedicato.