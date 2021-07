Piacenza, oggi la firma del baby difensore Burgio. Cesarini, c’è l’accordo

Oggi la firma di Riccardo Burgio, domani quella di Alessandro Cesarini. Il calciomercato del Piacenza viaggia verso il parziale completamento della rosa da mettere a disposizione di mister Cristiano Scazzola in vista della prossima stagione.

Burgio, cresciuto nell’Inter e successivamente nell’Atalanta, è un difensore classe 2001 che nell’ultimo campionato ha indossato la casacca del Renate. Per il secondo si tratta della conclusione della lunga trattativa che proprio ieri, domenica 18 luglio, ha fatto segnare la fumata bianca: il trequartista ex Spezia, svincolatosi dalla Pistoiese, firmerà un contratto che lo legherà al Piace, probabilmente annuale, e diventerà così uno degli uomini di maggiore esperienza del gruppo biancorosso.

