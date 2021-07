Piace, fumata bianca per il rinnovo di Cesarini: sarà ancora biancorosso

La notizia tanto attesa dai tifosi biancorossi è arrivata questa mattina, 21 luglio. Alessandro Cesarini e il Piacenza Calcio hanno infatti raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto dell’attaccante classe 1989, tra i protagonisti della seconda parte della scorsa stagione, che ha visto il Piace risalire la china della classifica assicurandosi la salvezza e sfiorando i playoff.

“Il fantasista – si legge in una nota diffusa dal club di patron Pighi – si lega ai gloriosi colori biancorossi per la stagione 2021/22 con opzione per quella successiva”.

Una pedina importantissima nello scacchiere di mister Scazzola.