Il centrocampista Bobb supera il periodo di prova: il Piace lo mette sotto contratto

New entry in casa Piacenza Calcio: il centrocampista Yusupha Bobb, nazionale gambiano, è da oggi (23 luglio) un nuovo giocatore del Piacenza Calcio. Dopo aver superato un breve periodo di prova, dove è stato aggregato alla prima squadra in ritiro in vista della prossima stagione di Serie C, la dirigenza biancorossa lo ha messo sotto ufficialmente sotto contratto.

L’ex Livorno, classe 1996, è un giocatore in grado di unire atletismo e dinamismo, sicuramente un buon colpo in vista dell’imminente campionato.