Rugby Lyons, Guido Pattarini riconfermato presidente. Fissate le prime amichevoli

Sono oramai quasi tutti presenti i giocatori della Sitav Rugby Lyons, salvo qualcuno ancora in vacanza, e pertanto le sedute di allenamento proseguono alla cadenza di quattro giorni a settimana. Nel frattempo si sono svolte le elezioni del consiglio direttivo del club bianconero e Guido Pattarini è stato riconfermato nel ruolo di presidente.

“Siamo pronti – ha commentato il massimo dirigente bianconero – a riprendere il lavoro in vista della nuova stagione che, ci auguriamo, possa finalmente coinvolgere tutte le nostre squadre, soprattutto quelle giovanili”.

La programmazione degli allenamenti di pre-campionato della squadra partecipante al Top 10 proseguirà fino al mini raduno di qualche giorno in programma a Ferriere. Al ritorno, seguirà una settimana di riposo, nel periodo di ferragosto, poi riprenderanno gli allenamenti al campo. Il primo test ufficiale è invece fissato per il 28 agosto, con una gara amichevole contro il Valorugby Reggio Emilia; una delle avversarie dei Lyons in campionato. Il 25 settembre inizia invece il primo turno di Coppa Italia.