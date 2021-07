Blitz del ds Scianò, nuovo innesto in difesa: arriva Roberto Codromaz

Operazione-lampo sul mercato del Piacenza che ha chiuso per Roberto Codromaz, difensore classe 1995, ex Triestina, Juve Stabia, Rimini e Udinese. Centrale dal fisico possente, nell’ultima stagione ha indossato prima la maglia della Juve Stabia, da gennaio quella del Ravenna. Di fatto va a colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Battistini. Per il giocatore, contratto di due anni.

