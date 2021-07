Piace oggi in campo: a Temù primo test stagionale con la Sampdoria

Con il calciomercato ancora nel pieno delle trattative e con almeno tre caselle ancora da riempire (difensore e centrocampista “under” e un centravanti esperto), il Piacenza sosterrà oggi alle 17.30, la prima amichevole in vista della nuova stagione di serie C. La squadra di Scazzola affronta a Temù, sulle alture bresciane, la Sampdoria, formazione di serie A da alcune settimane allenata da D’Aversa dopo la lunga parentesi di mister Ranieri. Per i biancorossi si tratta di un primo passaggio al termine di due settimane scandite da doppie sedute quotidiane che potrebbero ovviamente presentare il conto nel corso di un’uscita amichevole che consentirà comunque di osservare all’opera i tanti volti nuovi a disposizione di mister Scazzola. Un solo indisponibile, ovvero Simonetti che ha riportato una contusione nel corso dell’ultima seduta e dunque sarà costretto a marcar visita. Questa la probabile formazione iniziale:

PIACENZA (3-4-2-1) Stucchi; Nava, Tafa, Marchi; Paris, Corbari, Sulijc, Giordano; Lamesta, Gonzi; Dubickas. All. Scazzola